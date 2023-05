Clash entre Barth et Sonko : « le choc des ambitions est passé par là », estiment les Dakarois

Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz ne parlent plus le même langage. Les deux « frères » qui se jettent des piques à travers des vidéos depuis quelques jours, sont divisés par l’appel au dialogue lancé par le chef de l’Etat Macky Sall. Si le maire de Dakar est d’avis qu’il faut prendre part à ce dialogue, seul moyen, selon lui, de discuter de l’amnistie pour son mentor Khalifa Ababacar afin que ce dernier puisse participer à la présidentielle de 2024, pour Ousmane Sonko, il est hors de question de s’assoir autour de la même table que chef de l’Etat. Les dakarois interrogés sur ce clash entre les deux hommes, ont tous soutenu que : « le choc des ambitions empêche le même projet ».



A Niary Tally, un quartier populaire de la capitale dakaroise. Sous le soleil ardant, les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations. Interpellés sur ce différend entre Barthélémy et son "ami" Ousmane Sonko, beaucoup ont estimé que les deux leaders ont la même ambition par conséquent ils ne peuvent pas aller ensemble .



Assis au jardin public du quartier, Mohamed Athie, affirme que rien ne le surprend venant des politiciens de ce pays. « En politique, rien ne me surprend. On ne peut pas garder deux béliers dans un enclos. Les politiciens se moquent des Sénégalais. C’est au peuple de changer la donne. Ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Cette Yéwwi (coalition de l’opposition) là tout comme le F24 ne sont que des deals entre eux et sur le dos du peuple », a déclaré l’ingénieur en radio-télécom, journal à la main.



Avant d’ajouter « qui connait Barth, sait qu’il n’a pas sa langue dans sa poche. Personne ne peut lui dicter sa loi. Ils (Barth et Sonko) sont deux jeunes ambitieux mais ils n’ont pas les mêmes directions. Le maire de Dakar est toujours du côté de Khalifa Sall. Et ce dernier n’a jamais eu l'occasion de se présenter à une élection présidentielle. Si ce dialogue peut lui ouvrir la porte, il n'a qu'à y aller. Toutefois ces gens de la coalition Yewwi font justes semble de soutenir Sonko mais au fond ils auraient préféré qu’il soit écarté de la course ».



De l’autre côté du quartier, Ousseynou Thiaw, jeune taximan est d'avis que « Leur relation n’était pas sincère. Une relation sincère ne peut se terminer à cause d’une seule déclaration. J’ai apprécié la décision de Barth concernant le dialogue. Si le chef de l’Etat a eu la modestie d’appeler à la table ronde, le mieux serait d’aller répondre pour ensuite rendre compte au peuple. Ça sera à ces derniers de juger si c'est intéressant ou non. Toutefois, je n’ai pas apprécié le clash qu’ils se font dans les réseaux. Ils se sont parlé en privé, ça devait rester entre eux », a affirmé O.Thiaw.



A quelques mètres de Ousseynou, My Life, un vendeur de café Touba qui abonde dans la même sens que ses prédécesseurs. « J’ai jamais prêté attention à leur relation. Qui connait ces deux hommes sait qu’ils sont des ‘’diambars’’. Mais faut savoir que deux béliers ne peuvent pas être dans un enclos », a-t-il déclaré.



Poursuivant, M Life a appelé le leader du Pastef les Patriotes, « à cesser le feu et d’aller répondre au dialogue. Je ne vois aucun problème à ce qu’a proposé Barth. Dans toutes les guerres il doit y avoir quelqu’un qui appelle à un cessez le feu. C’est tout ce qu’a voulu Barthélémy en proposant le dialogue. Ousmane Sonko doit comprendre que répondre à Macky Sall ne diminuerait rien sur l’estime qu’on a pour lui. Il est notre espoir, on lui fait entièrement confiance, mais on sait vraiment plus ce qu’il veut. La paix vaut mieux que tout. Il doit négocier pour arriver à ses fins. On n’en peut plus de cette guerre ».