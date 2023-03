Clasico : le Real Madrid est fou de rage

Le Real Madrid s’est incliné 1 à 0 hier jeudi lors d’un Clasico sans saveur. Du moins, dans le jeu. Ce vendredi, ce match fait couler beaucoup d’encre du côté de la capitale espagnole.

Plus qu’un match. Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont retrouvés en Coupe du Roi pour disputer un nouveau Clasico. Au terme d’une rencontre sans réelle saveur, du moins dans le jeu, les Blaugranas se sont imposés 1 à 0 au stade Santiago-Bernabéu.



Une défaite au goût amer pour les Merengues, qui ont été meilleurs hier soir il faut l’avouer. Après la rencontre, Carlo Ancelotti, qui a avoué être satisfait de son équipe, était de cet avis. Il l’a fait savoir en conférence de presse.



«C’est un très mauvais résultat, non mérité. C’était un match bien joué de notre part, avec intensité et engagement, nous n’avons pas laissé le Barça jouer comme il le voulait. Ils étaient dans un bloc très bas non pas parce qu’ils le voulaient, mais parce que nous les avons obligés à le faire. Il était difficile d’avoir des occasions, nous avons essayé depuis l’extérieur de la surface, mais ils ont de grands défenseurs et ils nous ont donné des problèmes sur les centres (…) Il était difficile de trouver des espaces. Ils étaient très resserrés. Je n’ai rien à reprocher. Je suis très content et j’ai hâte de faire la même chose au match retour », a-t-il confié aux journalistes.