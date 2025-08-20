Classe de 6e dans les différentes écoles militaires Préparatoires : voici la liste des admis (Documents)

L'Etat-major général des Armées a rendu public la liste des élèves déclarés admis en classe de sixième dans les Ecoles Militaires Préparatoires de Saint-Louis, Bingerville (Côte d'ivoire), Kadiogo (Burkina Faso), Katy (Mali), Niamey (Niger), Bembèrèkė (Bénin), Libreville (Gabon). Il informe que ces élèves ont été orientés par ordre de mérite. Toutefois, "il est rappelé aux parents que l'admission définitive des candidats n'est prononcée qu'à la fin de la visite médicale d'incorporation et après production d'un certificat de nationalité de l'enfant", peut-on lire dans la note parvenue à Pressafrik.

Aminata Diouf

