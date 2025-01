Classement 2025 des puissances militaires en Afrique : le Sénégal vient en trentième (30ème) position, l’Egypte en tête

Le site américain spécialisé dans la défense Global Fire Power (GFP) a publié l’édition 2025 du classement des armées les plus puissantes du monde qui couvre 145 pays situés sur tous les continents.



Les choix s’appuient sur plus de 60 critères, parmi lesquelles : le nombre de militaires actifs, le nombre d’avions de chasse et de navires, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique. L’indice global, qui est mis à jour chaque année, ne prend pas en considération les stocks nucléaires et ne pénalise pas les pays qui ne disposent pas de littoral par le manque d’une force navale.



Ainsi, l’Egypte vient occuper la première place en Afrique et le 19e rang à l’échelle mondiale sur un total de 145 pays étudiés dans ce classement qui se base sur plus de 60 indicateurs répartis en neuf catégories (effectifs humains, moyens financiers, géographie, capacités terrestres, capacités navales, capacités aériennes, produits d’utilisation finale, ressources naturelles, logistique).

L’Algérie (26e rang mondial) occupe la deuxième position à l’échelle africaine devant le Nigeria (31e), l’Afrique du Sud (40e), l’Ethiopie (52e), l’Angola (56e), le Maroc (59e), la RD Congo (66e) et le Soudan (73e). La Libye (76e à l’échelle mondiale) ferme le Top 10 africain (voir le classement complet des 38 pays africains étudiés ci-dessous).



Au total, neuf pays africains ont progressé dans le classement cette année par rapport à l’édition 2024 (Tanzanie, Cameroun, Soudan du Sud, Namibie, Niger, République du Congo, Botswana, Mauritanie, Sénégal), tandis que 14 ont régressé et 15 sont restés stables.



Selon Global Fire Power, les Etats-Unis demeurent la première puissance militaire mondiale en 2025, devant la Russie, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud.

Voici le classement des puissances militaires africaines en 2025 :

1-Egypte (19e rang mondial)

2-Algérie (26e)

3-Nigeria (31e)

4-Afrique du Sud (40e)

5-Ethiopie (52e)

6-Angola (56e)

7-Maroc (59e)

8-RD Congo (66e)

9-Soudan (73e)

10-Libye (76e)

11-Kenya (83e)

12-Tchad (84e)

13-Mozambique (89e)

14-Tunisie (90e)

15-Tanzanie (92e)

16-Cameroun (93e)

17-Côte d’Ivoire (102e)

18-Mali (104e)

19-Zambie (109e)

20-Ghana (110e)

21-Zimbabwe (111e)

22-Soudan du Sud (113e)

23-Ouganda (114e)

24- Namibie (116e)

25-Niger (119e)

26-Erythrée (120e)

27-République du Congo (121e)

28-Botswana (122e)

29-Mauritanie (123e)

30-Sénégal (125e)

31-Burkina Faso (129e)

32-Madagascar (130e)

33- Gabon (133e)

34-Liberia (138e)

35-Sierra Leone (140e)

36-Somalie (142e)

37-Centrafrique (143e)

38-Bénin (144e)

Avec Jootay