Classement FIFA : Le Sénégal conserve sa 18ᵉ place mondiale et reste dauphin du Maroc en Afrique

La FIFA a dévoilé, ce jeudi 18 septembre 2025, son nouveau classement des nations à l’issue de la trêve internationale. Le Sénégal, avec un total de 1645,23 points, conserve sa 18ᵉ place mondiale et reste deuxième en Afrique.



Le pays hôte de la prochaine CAN 2025, le Maroc, gagne une place sur le plan mondial et se hisse à la 11ᵉ position, tout en consolidant sa première place sur le continent avec 1768,27 points.



Derrière le Maroc et le Sénégal, on retrouve l’Égypte (3ᵉ en Afrique), suivie de l’Algérie (4ᵉ), de la Côte d’Ivoire (5ᵉ) et du Nigeria (6ᵉ).



Au niveau mondial, le podium reste dominé par l’Espagne, devant la France et l’Argentine, suivies de l’Angleterre et du Portugal.







Le Top 20 africain au classement FIFA



1- Maroc

2- Sénégal

3- Egypte

4- Algérie

5- Côte d’Ivoire

6- Nigéria

7- Tunisie

8- Cameroun

9- Afrique du Sud

10- Mali

11- RD Congo

12- Burkina Faso

13- Cap-Vert

14- Ghana

15- Gabon

16- Guinée

17- Ouganda

18- Zambie

19- Angola

20- Bénin



La prochaine mise à jour du classement FIFA est attendue pour le 23 octobre 2025, après les 9ᵉ et 10ᵉ journées des qualifications à la Coupe du monde 2026 en Afrique.