Classement FIFA septembre 2019: la Belgique sur le toit du monde, les "loosers" sénégalais toujours 1er en Afrique

Les critères qui président aux rangs des nations dans les classements FIFA frisent de plus en plus le ridicule. Dans celui de ce 19 septembre 2019, le Sénégal, qui n'a pas jugé bon de disputer de match amical à la date FIFA dudit mois et qui, faut-il le rappeler, a été battu deux fois à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) par l'Algérie (championne du tournoi), occupe toujours la première place en Afrique devant la Tunisie (29e mondial), demi-finaliste de la même CAN.



Les Algériens ont battu en match amical le Bénin (1-0) le 9 septembre. Ils sont champions d'Afrique. Mais la FIFA juge toujours que les "loosers" fêtés sont la meilleure équipe africaine.



Madagascar a intégré le Top 100 du Classement Mondial. Les Barea récoltent les fruits de leur campagne historique à la CAN 2019. Les Malgaches ont atteint les quarts de finale ! Un parcours exceptionnel et des progrès qui se sont traduits par une progression de 12 rangs et une 96ème place



La Belgique sur le toit du monde devant la France et le Brésil