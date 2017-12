Classement France Football : les « Lions » à la 2ème place derrière l’Egypte

Après l’Egypte, c’est le Sénégal, selon le classement des sélections africaines établi par le magazine français France Football.



« Le Sénégal ne finit pas de grimper et finit l’année 2017 invaincu » au moment où "solides offensivement, les Pharaons conduits par Hector Cuper et leur joueur décisif Mohamed Salah, ont fait preuve d’une régularité exemplaire à défaut de séduire dans le jeu. Ils conservent donc leur leadership face à un Sénégal qui n’en finit plus de grimper dans le classement", relève la publication.