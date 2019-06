Classement des 100 joueurs les plus chers d’Europe: À la 6e place Sadio devance CR7, Neymar Hazard, Pogba...

Sadio Mané continue sa balade dans les étoiles. L’international sénégalais a été classé à la 6e place du classement établi par l’Observatoire du football CIES publié le 12 juin 2019.

L’attaquant de Liverpool devance au classement des joueurs comme devant des joueurs comme Paul Pogba, Eden Hazard ou Cristiano Ronaldo, qui occupe la 20e place.



La valeur marchande du joueur de Liverpool est estimée à 157,8 millions d’euro par CIES. Sadio Mané est le seul joueur sénégalais présent sur ce tableau qui répertorie les 100 joueurs des cinq grandes ligues européennes avec les plus hautes valeurs de transfert selon une algorithme.



L’algorithme de l’Observatoire du football CIES prend en compte de nombreuses variables telles que l’âge, le contrat, le poste, les minutes de jeu, les buts, le statut international, les résultats des équipes, etc. Les estimations font référence.

Le Français Kylian Mbappé (€252M), domine le classement, suivi de l’Egyptien Mohammed Salah (€219M) et de l’Anglais Raheem Sterling (€208M).



Top 10 des joueurs les plus chers des cinq grands championnats européens