Classement des pays les plus démocratiques: le Sénégal classé "régime hybride"

Avec un score de 5,67 points, le Sénégal, 10ème en Afrique et 86 ème au monde, est rangé parmi les « régimes hybrides, dans l’édition 2020 de « l’indice de la démocratie », dans le monde de la revue anglais "The Economist intelligent Unit", qui porte sur 167 pays dont 50 en Afrique. Le régime hybride est le 3ème niveau de démocratie.



Ce qui veut dire, indique le journal L'AS, que le pays est entre la démocratie et la dictature. Par rapport au classement 2019, où le Sénégal était passé de « démocratie imparfaite », (le 2ème niveau) à « démocratie hybride » (3ème niveau), il y a eu un recul. Il a perdu une place au niveau continental et 4 places au niveau mondial. Un recul démocratique qui ne fait que se confirmer d’année en année.



En effet, en 2018, le Sénégal était classé 73ème mondial et 8ème en Afrique. Ainsi, de 2018 à 2020, soit deux ans, la démocratie sénégalaise a reculé de 13 places au plan mondial et de 2 places au niveau continental. La note du Sénégal (5,67) est obtenue en faisant la moyenne des notes des Cinq critères de classement.



Pour le critère processus électoral et pluralisme, le Sénégal a eu une note de 6,08 sur 10. Pour le fonctionnement du gouvernement, il a 5,71 sur 10. Pour la participation politique, il a 4,4 sur 10. Pour la culture politique, la note est de 6,25 et de 5,88 pour les libertés civiles.



Sur le continent, parmi les 50 pays classés, c’est l’Ile Maurice qui encore une fois arrive en tête avec 8,64 points et occupe le 20ème rang mondial. Elle est suivie par le Cap Vert, du Botswana, de l’Afrique du Sud etc.