Migration au Maroc : le consulat général de Dakhla annonce une mission d'identification et de soutien à Bir-Guindouz

Le Consulat général du Sénégal à Dakhla va envoyer ce lundi une mission au centre d’accueil des migrants de Bir-Guindouz, situé à 300 kilomètres au sud de Dakhla, selon les déclarations faites par le diplomate Babou Sène à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS). Cette intervention vise à identifier les ressortissants sénégalais parmi les 201 migrants interceptés au large du Maroc par la Marine royale.



Le Consul général Babou Sène a assuré à l’APS que « le Consulat général amènera aux compatriotes un appui du gouvernement du Sénégal en termes de produits d’hygiène, de puces et cartes téléphoniques ».



Au moins 18 Sénégalais, dont 2 femmes et 1 enfant, font partie du groupe intercepté. D'après Babou Sène, « quelque 251 Sénégalais sont actuellement en attente dans les centres d’accueil de migrants de Bir-Guindouz et d’Argoub pour retourner volontairement au Sénégal ».



S'exprimant sur les modalités de retour, le Consul général a fait savoir à l'APS qu’« ils seront rapatriés par voie terrestre dès l’obtention de l’autorisation de transit du gouvernement mauritanien ». Il a ajouté que la diplomatie sénégalaise collabore avec l’OIM pour un « éventuel rapatriement par voie aérienne dans les meilleurs délais ».