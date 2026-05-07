Climat : Le Sénégalais Dr Malle Fofana nommé Directeur exécutif adjoint du GGGI

Le Sénégalais Dr Malle Fofana vient d'être nommé au poste de Directeur exécutif adjoint et Chef du Département de la mise en œuvre de la croissance verte au sein du Global Green Growth Institute (GGGI), une institution internationale dédiée à la promotion d'une croissance économique respectueuse de l'environnement.



Une progression remarquée depuis 2018



Le Dr Fofana s'est illustré depuis son arrivée au GGGI en 2018. Il y a occupé des fonctions stratégiques, notamment celles de Directeur régional pour l'Afrique puis pour l'Asie, avant d'assurer récemment l'intérim du poste de Directeur exécutif adjoint.



Selon un communiqué de l'institution, le Dr Fofana a permis en 2025, la réalisation d'une croissance de près de 20 % dans un contexte d'incertitude mondiale significative. Il a dirigé le portefeuille mondial en mobilisant 4 milliards de dollars d'engagements d'investissements verts et en soutenant l'adoption de 81 politiques de croissance verte dans plus de 50 pays, tout en assurant la continuité à travers une période difficile, indique la même source.



Dans ses nouvelles fonctions, le Dr Fofana supervisera le portefeuille mondial du GGGI, qui compte près de 300 projets actifs couvrant des domaines aussi variés que le financement climatique, les cadres politiques, les villes et infrastructures, les systèmes alimentaires, l'énergie et les paysages naturels, ainsi que des secteurs émergents comme les marchés du carbone, l'intelligence artificielle et l'hydrogène.



L'institution souligne une avancée majeure : « Le Dr Fofana devient également le premier leader africain à faire partie de l'équipe exécutive de GGGI, soulignant notre engagement à être profondément ancré dans les pays et les régions avec lesquels nous travaillons et à promouvoir des solutions de croissance verte inclusives et axées sur les pays partout dans le monde ».