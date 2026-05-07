Bignona : saisie record de près de 9,3 tonnes de chanvre indien par l'opération « Elol »

L'opération « Elol », menée par la Zone militaire n°5 sous le commandement du Colonel Cheikh Gueye, a enregistré un important succès dans la lutte contre les trafics illicites dans le Nord de Bignona.



Initialement estimé à environ 6 tonnes, le stock de chanvre indien saisi s'est finalement révélé beaucoup plus important après la pesée officielle, selon FDS TV. Le Lieutenant Mactar Samba, chef de la brigade des Douanes de Bignona, et ses hommes ont procédé à la pesée définitive, qui fait état de 9 tonnes et 250 kilogrammes de chanvre indien saisis.



D'après les estimations de FDS TV, la contre-valeur de cette marchandise illicite approcherait le milliard de francs CFA. Sur la base d'un prix estimatif de 100 000 FCFA par kilogramme, le stock représenterait environ 925 millions de FCFA.



Ce coup dur porté aux réseaux criminels et aux bandes rebelles actives dans la zone illustre l'efficacité des opérations menées contre l'économie criminelle qui alimente l'insécurité et freine le retour durable de la quiétude dans cette partie du pays.





