Keur Ayib : La police intercepte 35 candidats à l'émigration clandestine en partance pour la Gambie

Le Commissariat spécial de Keur Ayib a démantelé, ce mercredi 6 mai, un groupe de trente-cinq (35) candidats à l'émigration clandestine lors d'une opération de surveillance frontalière. Les individus interpellés, dont la moyenne d’âge est de 29 ans, s’apprêtaient à rejoindre Brikama, en Gambie, point de ralliement prévu pour embarquer vers les côtes espagnoles à bord d'une embarcation de fortune.







Le groupe de migrants est composé majoritairement de ressortissants étrangers, comprenant vingt-cinq Maliens, trois Guinéens et un Burkinabé, aux côtés de six Sénégalais. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces candidats provenaient principalement des régions de Dakar et de Thiès. Ils ont été placés sous surveillance en attendant les conclusions des investigations menées par les autorités judiciaires.







Cette opération s’inscrit dans une dynamique de lutte accrue contre les réseaux de passeurs. Les services de police travaillent actuellement en étroite collaboration avec l’antenne de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de migrants (DNLT) de Karang afin d’identifier et de démanteler les responsables de ce réseau criminel.







La Police nationale, tout en confirmant que l'enquête suit son cours, a réitéré son engagement pour la protection des citoyens et la sécurisation des frontières.

