Senelec : 120 milliards de FCFA mobilisés grâce à une innovation financière sur le marché régional

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a officiellement lancé la cotation de son Fonds commun de titrisation de créances (FCTC) 2025-2030, après avoir levé 120 milliards de FCFA sur le marché financier régional. Cette opération se distingue par l'introduction simultanée du premier « Gridbond » et du premier « Sustainability Linked Bond » d'une telle envergure en Afrique de l'Ouest. Le mécanisme permet à l'entreprise de transformer ses créances en titres financiers pour diversifier ses sources de financement et renforcer sa capacité de mobilisation de ressources à moyen et long termes.







Selon la direction générale, l’innovation repose sur un engagement de durabilité : le coût du financement est contractuellement indexé à l’atteinte d’objectifs environnementaux. Les fonds mobilisés via le volet « Gridbond » serviront à financer des projets spécifiques de transition énergétique, tandis que l'ensemble de l'opération vise à optimiser la trésorerie de la société. Ce renforcement de la liquidité est destiné à soutenir le financement de projets stratégiques pour répondre à la demande croissante en électricité et améliorer la qualité du service.







Réalisée en partenariat avec BOAD Titrisation, des institutions bancaires et les autorités du marché régional, cette cotation marque une étape dans la modernisation financière de Senelec. Papa Toby Gaye, directeur général de l'entreprise, a souligné que cette démarche garantit des conditions de financement compétitives et transparentes. Il a également réaffirmé la volonté de la société d’utiliser le marché financier comme levier pour soutenir durablement les ambitions du Sénégal en matière d'énergie et de discipline financière.

