Fraude à l'état civil : L'organisation JSF alerte la Garde des Sceaux sur un système de « fraude organisée »

L'organisation Justice Sans Frontière (JSF) a officiellement saisi la ministre de la Justice, Yassine Fall, pour dénoncer un réseau de fraude systémique au sein des centres d'état civil sénégalais. Selon JSF, des agents publics attribueraient illicitement l'identité sénégalaise à des tiers, principalement des étrangers, en échange d'avantages financiers. L'organisation alerte sur une dégradation structurelle de l'état civil, mettant en péril la sécurité administrative et la souveraineté nationale.







Le préjudice touche particulièrement les Sénégalais de l'extérieur, qui découvrent souvent l'usurpation de leurs données personnelles (actes de naissance, numéros d'identification et filiations) lors de démarches administratives. Ces victimes se retrouvent confrontées à des blocages majeurs : impossibilité de renouveler leurs documents officiels, contestations d'identité et insécurité juridique. JSF pointe également du doigt l'inertie de certains services administratifs qui refuseraient de délivrer les certificats nécessaires à la régularisation de ces situations, favorisant ainsi l'impunité des auteurs.





Sur le plan judiciaire, JSF estime que ces pratiques relèvent de qualifications pénales graves, notamment le faux et l'usage de faux en écritures publiques, la corruption, l'usurpation d'identité et l'association de malfaiteurs. Le collectif demande une intervention urgente des autorités pour stopper ce phénomène qui, selon ses termes, ne relève plus de cas isolés mais d'une véritable dynamique de fragilisation du socle juridique de l'État.

