Des procédures disciplinaires ouvertes par le Real Madrid contre Tchouaméni et Valverde

Le Real Madrid CF annonce qu'à la suite des événements survenus ce jeudi matin lors de l'entraînement de l'équipe première, il a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de ses joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouameni, indique un communiqué du club.



Le Real Madrid informera en temps voulu les conclusions des deux affaires, une fois les procédures internes correspondantes achevées.



Dans la soirée, le Real Madrid a indiqué que Valverde a été victime d'un traumatisme crânien. L'Uruguayen ne pourra pas affronter le Barça ce dimanche (19h00 GMT).



"Suite aux examens effectués ce jour sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, un traumatisme crânien a été diagnostiqué".



"Valverde se trouve à son domicile dans un bon état et devra observer un repos de 10 à 14 jours, conformément aux protocoles médicaux en vigueur pour ce type de diagnostic", précise le club.



Pour rappel, Federico Valverde a eu une altercation avec Aurélien Tchouaméni, d’abord verbale puis physique, mercredi et jeudi au centre d’entraînement du Real Madrid. Conduit à l’hôpital après cet incident, l’international uruguayen s’est ouvert la tête en tombant après le coup du Français.





