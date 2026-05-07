Hydrocarbures : Petrosen sollicite 2 000 milliards FCFA de l'épargne nationale pour le projet Yakaar-Téranga

Le directeur général de Petrosen, Alioune Guèye, a lancé ce jeudi un appel solennel à la mobilisation du capital national pour financer l'exploitation du champ gazier Yakaar-Téranga. Pour concrétiser ce projet jugé souverain, la société nationale des pétroles du Sénégal table sur une enveloppe globale de 3 à 4 milliards de dollars (environ 2 000 milliards FCFA) sur trois ans. L'ambition affichée est de positionner Petrosen comme opérateur principal afin de garantir l'indépendance énergétique du pays sans dépendre exclusivement des majors étrangères.







Situé au large de Kayar, le gisement Yakaar-Téranga recèle des réserves estimées entre 27 et 32 trillions de pieds cubes (Tcf). Pour illustrer le potentiel du site, le directeur général a précisé qu'un seul Tcf permettrait de couvrir les besoins en consommation de la Senelec pendant 23 ans. L'enjeu majeur repose sur la stratégie « gas-to-power », visant à transformer cette ressource naturelle en électricité accessible pour l'ensemble de la population, faisant de l'énergie le moteur du développement industriel national.





Pour réunir les 700 milliards FCFA nécessaires par an, Petrosen privilégie un financement endogène en ciblant les assureurs locaux, le secteur privé national et la diaspora sénégalaise. Alioune Guèye estime cet objectif réaliste, rappelant que l'État a réussi à mobiliser 1 800 milliards FCFA sur le marché financier l'année dernière pour couvrir le déficit budgétaire. La société nationale invite désormais les forces vives du pays à s'approprier ce projet stratégique pour assurer la souveraineté énergétique du Sénégal.

