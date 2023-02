Climat politique au Sénégal: l'ONDH exprime son indignation face aux tensions

L'Organisation nationale des droits de l'Homme (ONDH) a exprimé son indignation ce vendredi, via un communiqué parvenu à PressAfrik, quant à la tension politique notée au Sénégal ces derniers temps. Ladite organisation appelle le gouvernement à préserver "un espace d'expression des droits et libertés fondamentaux" et à "favoriser une liberté d'expression non-négociable. Que les uns et les autres se respectent pour protéger la vie privée et la présomption d'innocence.



L'ONDH appelle également l'autre camp "à se soumettre aux prescriptions de la justice, en utilisant les voies de droit offertes en interne comme à l'international. Qu'on sépare individus, familles, religions, Etat et partis".



L'ONDH prône la sécurité pour tous et un respect de l'ordre public qui n'annihile pas la liberté d'aller et de venir. Elle recommande que "la conquête du pouvoir politique soit soumise à l'éthique afin de donner un sens à la démocratie si celle-ci demeure, tout simplement la voie du peuple".



L'Organisation nationale des droits de l'Homme, dirigée par Samba Thiam, appelle tous les acteurs à "déployer des efforts nécessaires pour que la paix règne dans ce pays et que les droits et libertés fondamentaux soient absolument respectés".