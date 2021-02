Clinique Cheikh Anta Diop : l’ambulancier cambriole le bureau de la comptable pour « acheter l’ordonnance de sa femme »

Moustapha Diop, ambulancier à la clinique Cheikh Anta Diop, a été condamné à 2 ans dont 1 mois ferme. En sus d’une amande d’un million F Cfa a titre de dommages et intérêts. Il a été reconnu coupable de vol avec effraction vendredi, par le juge des Flagrants délits de Dakar.



Le prévenu avait cambriolé le bureau de la comptable et emporté la somme de 75.000 F Cfa.



Appelé à la barre, Moustapha Diop a expliqué son acte par des soucis financiers et son besoin d’assister sa femme en état de grossesse avancée.



En effet, après une consultation prénatale à la clinique, sa femme s’est retrouvée avec une ordonnance coûteuse qu’il n’était pas en mesure de payer, rapporte l’Observateur.



Qui ajoute que face à cette situation, le sieur Diop a décidé de cambrioler la comptabilité de la clinique au cours du mois de janvier dernier. Après avoir réussi à défoncer la porte, il est tombé sur une enveloppe contenant 75.OOO qu’il a emporté avec lui.



Le journal souligne qu’il a été identifié grâce aux caméras de surveillance.