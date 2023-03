Clinique SUMA de Cité Keur Gorgui: « je ne donnerai à personne une information sur l’état de santé de Ousmane Sonko, pas même au Président »

Aux abords la clinique SUMA Assistance de la Cité Keur Gorgui ce samedi matin à 11 heures, c'est un calme plat qui règne.



À part la présence de la police, stationnée à une vingtaine de mètres de l’entrée de l’établissement sanitaire, il n’y a que les riverains et passants. Les militants « patriotes » semblent avoir exécuté la consigne de leur leader qui les a demandé hier soir, par le biais de son chargé de protocole, de rentrer chez eux pour éviter de troubler la tranquillité des malades



Une équipe de PressAfrik est entrée dans les lieux où il a croisé le Médecin qui a en charge le traitement de Sonko. Il a été ferme face à nos interpellations sur l’état actuel du leader de l’opposition sénégalaise.



« je ne peux rien dire à qui que ce soit, ni les membres de Pastef, ni les autorités, ni même le Président, sauf devant les juridictions. Car je suis tenu par le secret professionnel qui m'interdit de parler de l'État de santé de nos patients », nous a-t-il dit avant de s’éclipser.



Ousmane Sonko est interné depuis jeudi soir dans cet établissement après avoir ressenti « des vertiges » et eu « des problèmes respiratoires ». Il a été bloqué chez lui pendant plusieurs heures par les forces de l’ordre avant que ses avocats ne puissent obtenir la levée du blocus et permettre à l’équipe de SUMA de l’évacuer dans leur ambulance.