Ndèye Maguette Ndiaye connu sous le célèbre pseudonyme de « Bibiche Ndiaye » et âgée de 17 ans, comparaîtra ce vendredi 29 août 2025 devant le tribunal des mineurs de Dakar, rapporte Seneweb. Son réalisateur, Ibrahima Marico, dit « Ivra », 28 ans, sera jugé le même jour devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.
L’arrestation du duo intervient après la diffusion du clip « Foumou dal baxna », jugé obscène et ayant suscité une vive indignation. Le Comité de défense des valeurs morales du Sénégal a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC), accusant le duo « d’attentat à la pudeur, d’atteinte aux bonnes mœurs et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs ».
L’arrestation du duo intervient après la diffusion du clip « Foumou dal baxna », jugé obscène et ayant suscité une vive indignation. Le Comité de défense des valeurs morales du Sénégal a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC), accusant le duo « d’attentat à la pudeur, d’atteinte aux bonnes mœurs et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs ».
Autres articles
-
Naufrage d'une pirogue en Mauritanie : des dizaines de migrants disparus, des corps de Sénégalais identifiés
-
Pikine: un individu arrêté et condamné à un mois de prison ferme pour "vol"
-
🔴 En Direct | Midi Keng : Farba ngom reste en prison, Clédor Sène à la section de recherche ...
-
Sédhiou : plaidoyer pour la pérennisation du programme d’alimentation scolaire
-
Tribunal Pikine Guédiawaye : deux commerçants jugés pour "incitation à la débauche"