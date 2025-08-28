Ndèye Maguette Ndiaye connu sous le célèbre pseudonyme de « Bibiche Ndiaye » et âgée de 17 ans, comparaîtra ce vendredi 29 août 2025 devant le tribunal des mineurs de Dakar, rapporte Seneweb. Son réalisateur, Ibrahima Marico, dit « Ivra », 28 ans, sera jugé le même jour devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



L’arrestation du duo intervient après la diffusion du clip « Foumou dal baxna », jugé obscène et ayant suscité une vive indignation. Le Comité de défense des valeurs morales du Sénégal a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC), accusant le duo « d’attentat à la pudeur, d’atteinte aux bonnes mœurs et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs ».

