Clôture de l'APF à Dakar : El Malick Ndiaye érige la diplomatie parlementaire en levier de la souveraineté africaine

« La diplomatie parlementaire n’est pas une diplomatie secondaire, elle apporte une contribution singulière, précieuse et irremplaçable aux relations entre les peuples et les États », a déclaré le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, ce mardi à Dakar, lors de la clôture des travaux de la 32ᵉ Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).







Face aux crises sécuritaires et géopolitiques mondiales, il a plaidé pour que cette diplomatie devienne plus structurée, visible et opérationnelle afin de maintenir le dialogue et de construire la confiance. El Malick Ndiaye a également affirmé que la souveraineté africaine est une exigence politique, institutionnelle et économique qui doit se construire à travers la qualité des lois, la transparence de la gestion publique et la maîtrise des ressources, positionnant ainsi l'Afrique comme un acteur influent qui décide et propose sur la scène internationale.







Rappelant le lien indissociable entre la paix, la stabilité et le développement durable, il a souligné la responsabilité majeure des parlements africains dans la défense du droit international et le refus du terrorisme, tout en insistant sur l'intégration essentielle des femmes et des jeunes ainsi que sur la modernisation des administrations pour consolider la démocratie. L'événement se clôturera le lendemain par une visite mémorielle et culturelle à l’île de Gorée et au Musée des Civilisations noires, destinée à faire découvrir le patrimoine et l'histoire du Sénégal aux participants.