Mobilité urbaine : 100 jeunes chauffeurs formés pour améliorerer la mobilité urbaine

Cent jeunes chauffeurs professionnels ont reçu ce mardi leur attestation au terme d'une formation de trois mois intégralement financée à hauteur de 40 millions de francs CFA par le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) afin d'améliorer la mobilité urbaine au Sénégal.





Présidée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un Projet de formation-insertion (PFI), un contrat tripartite liant l'État via le 3FPT, l'entreprise de transport Kai Ñu Dem qui s'engage à recruter l'ensemble des bénéficiaires, et le Centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique (CFMPL) qui a assuré l'apprentissage.





Le directeur général du 3FPT, Babo Amadou Ba, a rappelé à cette occasion que sa structure a déjà investi 600 millions de francs CFA dans une trentaine de projets similaires pour insérer plus de 2 000 jeunes, une priorité dans un pays où les moins de 35 ans représentent 75 % de la population. De son côté, le directeur général de Kai Ñu Dem, Pape Seyni Ndiaye, a souligné que ce partenariat permet de professionnaliser le métier de chauffeur de taxi et de créer des emplois durables, tout en préparant les conducteurs à jouer un rôle majeur lors des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en novembre 2026 à Dakar.





La directrice générale du CFMPL, Awa Ndiaye Sagna, a quant à elle insisté sur la mutation du secteur des transports face aux fortes attentes des populations en matière de sécurité et de fiabilité, un défi que le représentant des récipiendaires, El Hadji Mbaye, a promis de relever en appelant ses collègues au professionnalisme et à la responsabilité sur les routes pour lutter contre les accidents de la circulation.