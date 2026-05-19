Dialogue interreligieux : Le Pape Léon XIV reçoit le message de paix de la communauté layenne au Vatican

Une délégation de la communauté layenne a été reçue au Vatican le 9 mai 2026, à l’occasion d’une audience fraternelle accordée par le Pape Leo XIV. Cette rencontre a été marquée par la remise officielle au souverain pontife du document intitulé « Message de Paix de Seydina Limamou Laye (PSL) ».





Le document a été remis par Libasse Thiaw Laye, représentant du Khalife Seydina Mouhamadou Al Amine Laye. Élaboré en février 2023 par le Comité scientifique de la communauté layenne sous la direction de Seydina Issa Laye Thiaw, ce texte met en avant les valeurs de paix, de fraternité humaine et de coexistence pacifique portées par Seydina Limamou Laye.





Selon Libasse Thiaw Laye, cette audience illustre la dimension universelle du message de Seydina Limamou Laye ainsi que l’engagement constant de la communauté layenne en faveur du dialogue interreligieux. Il a également souligné la vision de « laïcité positive » défendue par Seydina Issa Laye Thiaw, visant à renforcer l’harmonie entre musulmans et chrétiens au Sénégal.





Dans son allocution, le Pape Léon XIV a salué le modèle sénégalais de coexistence religieuse et de tolérance. « Vous venez du Sénégal, pays de la teranga, terre de coexistence pacifique entre chrétiens, musulmans et croyants d’autres traditions », a déclaré le souverain pontife devant les représentants des confréries musulmanes sénégalaises et de l’Église catholique.





Le chef de l’Église catholique a insisté sur l’importance de préserver « ce trésor de fraternité », qu’il considère comme un exemple pour le reste du monde.





Cette audience s’inscrit dans une dynamique de promotion du dialogue interreligieux et de consolidation de la paix entre les communautés religieuses.