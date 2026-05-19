France : Un juge d’instruction va enquêter sur Édouard Philippe pour des soupçons de détournement de fonds publics

Un juge d’instruction va être chargé d’enquêter sur Édouard Philippe après une plainte avec constitution de partie civile déposée dans le dossier des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics liés à la gestion de la communauté urbaine du Havre.



Selon plusieurs médias français, dont Le Monde et Blast, cette procédure fait suite à une enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier (PNF) en décembre 2023 pour « prise illégale d’intérêts », « détournement de fonds publics », « favoritisme » et « harcèlement moral ».



L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée en septembre 2023 par une ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, reconnue depuis comme lanceuse d’alerte par le Défenseur des droits. Elle dénonçait notamment les conditions d’attribution de financements publics à l’association LH French Tech, chargée de l’animation de la Cité numérique du Havre.



Les investigations portent sur une convention signée en juillet 2020 entre la communauté urbaine présidée par Édouard Philippe et l’association LH French Tech, alors dirigée par Stéphanie de Bazelaire, également adjointe au maire chargée du numérique. Plus de deux millions d’euros de fonds publics auraient été engagés dans ce cadre.



Des perquisitions avaient déjà été menées en avril 2024 à l’hôtel de ville du Havre ainsi qu’au siège de la communauté urbaine, dans le cadre des investigations confiées à la police judiciaire de Rouen.



La plainte avec constitution de partie civile déposée en juin 2025 ouvre désormais la voie à la désignation d’un juge d’instruction indépendant chargé de poursuivre les investigations. Cette procédure permet à la plaignante d’obtenir automatiquement l’ouverture d’une information judiciaire lorsque le parquet n’a pas encore engagé de poursuites.



Édouard Philippe conteste depuis le début l’ensemble des accusations. L’ancien Premier ministre et actuel maire Horizons du Havre assure n’avoir commis « aucune irrégularité » dans ce dossier, selon des déclarations relayées par la presse française.



Cette affaire intervient dans un contexte politique sensible pour l’ancien chef du gouvernement, qui apparaît régulièrement parmi les personnalités évoquées pour l’élection présidentielle de 2027. L’ouverture d’une information judiciaire pourrait désormais donner une nouvelle dimension politique et judiciaire à ce dossier déjà très médiatisé.