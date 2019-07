Club des investisseurs Sénégalais: Dr Abdourhamane Diouf prend fonction

Le Dr Abbourahmane Diouf a pris fonction ce lundi 1er juillet à la tête du Club des investisseurs Sénégalais (Cis), quelques mois après sa démission du parti de Idrissa Seck, Rewmi.



"J'ai pris fonction ce matin comme Directeur Exécutif du Club des investisseurs Sénégalais (CIS). Je remercie le Conseil d'administration et l'ensemble des membres du Club de m'avoir accordé leur confiance. La défense et la promotion du secteur privé national sont des défis qui m'enthousiasment", a-t-il écrit sur sa page facebook.



"Je les considère comme les leviers indispensables à notre développement économique. Notre pays doit exalter l'entreprenanriat, l'encadrer et l'accompagner pour la création de richesses endogènes. C'est faire oeuvre de service public! J'aurais besoin de vos prières, conseils et suggestions pour réussir cette mission", sollicite M. Diouf.