Cmu: Macky Sall annonce le financement de 40 milliards F Cfa du Japon pour la deuxième phase

Le Président de la République, Macky Sall, a demandé à son gouvernement de renforcer la Couverture Maladie Universelle (CMU) dont sa première phase a été mise en place depuis 2014. Ce, pour améliorer durablement la situation sanitaire des populations et assurer une performance globale de notre système de santé. Pour sa deuxième phase qui sera lancée en 2021, le chef de l'Etat a annoncé le financement à hauteur de 40 milliards F CFa par le Japon.

« Au regard de l’engagement des communautés et des premiers résultats satisfaisants notés, le Chef de l’Etat demande au Gouvernement de renforcer l’organisation, le fonctionnement et le financement durable de la CMU, en accentuant le soutien et l’encadrement des mutuelles de santé fonctionnelles, dans tous les secteurs de la vie économique et sociale », peut-lire dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 20 janvier 2021.La même source d’informer que : « Le Président de la République se félicite, dans cette dynamique, de l’engagement du Gouvernement du Japon à contribuer au financement, à hauteur de quarante (40) milliards de francs CFA, de la deuxième phase du Programme Couverture Maladie Universelle, que l’Etat va lancer, en 2021, après validation finale de l’évaluation des activités de la phase initiale ».