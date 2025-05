Coalition Diomaye Président : Mamadou Lamine Dianté retrace l’historique et appelle à une refonte

Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du Dialogue Social, est revenu sur la genèse et les défis actuels de la coalition Diomaye Président, née dans un contexte politique mouvementé.



Invité de l’émission Face au Jury sur PressAfrik TV HD ce dimanche 18 mai 2025, M. Dianté a rappelé les circonstances difficiles ayant conduit à la création de la coalition. "Il y a eu un moment où Ousmane Sonko a été enfermé chez lui pendant 55 jours, puis emprisonné, avant que son parti, le Pastef, ne soit dissous", a-t-il expliqué.



A cette époque, bien que la coalition Yewwi Askan Wi existait, "le Pastef en était la force motrice". "Sa dissolution risquait de démobiliser l’ensemble du mouvement", a-t-il estimé. "La preuve, toutes les activités de Yewwi étaient soit dispersées, soit abandonnées. Notre siège était barricadé", a-t-il souligné.



C’est après la décision du tribunal de Ziguinchor ordonnant la réinscription de Sonko sur les listes électorales que les alliés du leader du Pastef, dont Maïmouna Bousso et Dame Mbodj, ont lancé la plateforme Lacos (Leaders Alliés au Candidat Ousmane Sonko). Cette structure a organisé des conférences de presse et des marches jusqu’au dépôt de la candidature de Sonko pour la présidentielle, a-t-il rappelé.



De "Sonko Président" à Diomaye Président"

La candidature de Sonko ayant été rejetée par le Conseil constitutionnel une semaine après son dépôt, la coalition a dû se réinventer. "Dans une vidéo préenregistrée, Sonko a alors désigné Bassirou Diomaye Faye comme candidat du Pastef, donnant naissance à la coalition Diomaye Président. En résumé, Lacos a engendré Diomaye Président", a déclaré M. Dianté.



Après l’élection de Diomaye Faye à la présidence, une réunion a été convoquée le 6 avril 2025 au cours de laquelle Sonko a demandé une refonte de la coalition. "Il a insisté pour qu’on change son nom et qu’on révise ses textes, afin qu’elle devienne une coalition au pouvoir et non plus en quête du pouvoir", a expliqué Dianté.



Cependant, cette refonte n’a pas encore été mise en œuvre. "Malheureusement, les gens continuent de dire ‘coalition Diomaye’, alors que de nouveaux alliés nous ont rejoints depuis les législatives", a-t-il déploré, appelant à une actualisation de la coalition pour mieux refléter l’alliance gouvernementale actuelle.



Interrogé sur les tensions internes et les rumeurs de dysfonctionnements, notamment concernant des décisions unilatérales attribuées à Aïda Mbodj (présidente de ladite coalition), M. Dianté a préféré parler "d’incompréhensions" plutôt que de crise ouverte.



En conclusion, Mamadou Lamine Dianté a plaidé pour une coalition repensée, plus inclusive et adaptée aux réalités politiques post-électorales, afin de consolider l’action gouvernementale et éviter les divisions.