Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite, a indiqué que l’'heure est à l'examen critique du bilan de l'Alliance pour la République (APR) et de Macky Sall avant d'envisager toute union des forces de l'opposition sénégalaise. Il a exprimé cette position lors de son passage dans une émission politique. Il a indiqué que l'ancien pouvoir a enregistré des réalisations notables, mais il a souligné la nécessité pour les responsables de l'APR d'analyser leurs insuffisances afin de comprendre leur revers électoral face aux attentes des citoyens. « Quand, effectivement, à un moment donné, évidemment, il y a eu des réalisations extraordinaires, mais aussi, de l'autre côté, il est important, je pense, que ce soit pour l'APR comme pour les autres, que les gens jettent un regard critique sur ce qui a été fait. Parce que si, bon, dans le bilan peut-être du président Macky Sall et de l'APR, bon, on ne peut pas dire que tout a été rose aussi. Il y a eu des choses extrêmement importantes, mais aussi que les gens doivent tirer des leçons », a déclaré Mamadou Sow.



L'intervenant a également établi un parallèle avec l'alternance de l'an 2000 entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Il a noté que les électeurs réagissent souvent à des promesses rapides et finissent parfois par regretter les anciens dirigeants lorsque les nouvelles autorités ne répondent pas aussitôt aux préoccupations sociales.



Mamadou Sow a reconnu que le parti de Macky Sall représente un poids important au sein de l'opposition, mais il a estimé que cette force ne doit pas lui permettre d'imposer ses choix aux autres partenaires. « Parce qu'effectivement, bon, l'APR peut se décompter du fait qu'elle a plus de députés, je crois. En tout cas, au niveau, une grande force au niveau de l'opposition. Mais cela ne devrait pas, peut-être, pouvoir dicter sa loi aux autres. Ça ne marche pas comme ça », a affirmé Mamadou Sow.