Cheikhna Keita, Commissaire de police a pris la parole à titre personnel pour réagir à l'appel à une coalition évoqué autour de Macky Sall, Idrissa Seck et Bougane Guèye Dany, ainsi qu'aux commissions d'enquête parlementaire annoncées par le bureau de l'Assemblée nationale.



Invité à l’ émission «Remue Ménage », le commissaire de police à la retraite a d'abord précisé qu'il exprimait son propre point de vue en gérant sa liberté d'opinion face à une ligne de parti. Selon lui, la déclaration de Barthélémy Dias s'inscrit dans un contexte particulier marqué par le retour de Macky Sall dans le jeu politique sénégalais. « Dès l'instant où il dit je ne suis plus intéressé par les Nations Unies, je ne suis plus intéressé par l'OIS, ça veut dire que nous avons un président Macky Sall qui, en déclarant reprendre en main ou prendre en main les rênes de son parti, s'installe définitivement dans le jeu politique sénégalais », a déclaré Cheikhna Keita.



Il a estimé que Barthélémy Dias n'est pas mandaté pour annoncer une telle alliance et que l'APR appelle à une large coalition de sa propre initiative. Il a ajouté que Barthélémy Dias s'est longtemps tenu à l'écart du collectif de l'opposition pour se placer au centre du jeu et proposer une alternative personnelle, avant de se tourner vers une dynamique de regroupement incluant Macky Sall et son parti. Cheikhna Keita a indiqué qu'il ne rejette pas l'idée d'une coalition autour d'une alternative crédible pour répondre aux attentes des Sénégalais face aux difficultés quotidiennes et au manque d'emploi.



À propos des commissions d'enquête parlementaire visant notamment la dette publique entre 2012 et 2026, il a affirmé que ces questions ont déjà été utilisées par le pouvoir en place et qu'elles visent à tenter d'amoindrir l'influence de Macky Sall. « Ce n'est pas possible qu'on gère le pouvoir, qu'on ne réponde pas aux aspirations du peuple, qu'on se permette de prendre l'argent du peuple pour faire de la propagande pour rester déjà en 2029 alors qu'on est en 2026 et qu'on se permette de trouver les moyens d'ouvrir des dossiers sur des prétendants possibles parce que le temps de la réduction des comptes est passé », a-t-il soutenu.

