Barthélémy Dias a relancé le débat sur le leadership au sein de l'opposition sénégalaise avec son appel au rassemblement, un sujet récurrent dans les tentatives de coalition. Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite, a souligné cette réalité lors de sa participation à l’émission « Remue Ménage » ce dimanche 29 novembre 2026.
Interrogé sur la légitimité de Barthélémy Dias à fédérer les forces de l'opposition, il a indiqué que la légitimité se construit sur le terrain, tout en mettant en avant le parcours de l'ancien maire de Dakar. « Barthélémy aussi, quoi qu'on dise, est un personnage central qui a aussi joué un rôle aussi dans les luttes. Il a participé effectivement aux différentes luttes qui se sont menées dans le pays », a déclaré Mamadou Sow. L'intervenant a rappelé les étapes de la carrière de l'homme politique, citant son mandat de député à l'Assemblée nationale ainsi que ses fonctions à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur et à la tête de la ville de Dakar, où il a mené des actions. Il a estimé que ce parcours fait de lui un acteur qui pèse dans le jeu politique.
Mamadou Sow a toutefois averti que l'unité de l'opposition ne se résume pas à rassembler des figures politiques et reste confrontée aux enjeux de leadership. « La question centrale, c'est la question du leadership. Et ça, c'est vraiment un problème que les partis politiques ont toujours à régler », a affirmé Mamadou Sow. Il a ajouté que la mise en place d'une alternative crédible demande aux forces politiques de dépasser ces difficultés pour prendre en charge les préoccupations des populations.
Interrogé sur la légitimité de Barthélémy Dias à fédérer les forces de l'opposition, il a indiqué que la légitimité se construit sur le terrain, tout en mettant en avant le parcours de l'ancien maire de Dakar. « Barthélémy aussi, quoi qu'on dise, est un personnage central qui a aussi joué un rôle aussi dans les luttes. Il a participé effectivement aux différentes luttes qui se sont menées dans le pays », a déclaré Mamadou Sow. L'intervenant a rappelé les étapes de la carrière de l'homme politique, citant son mandat de député à l'Assemblée nationale ainsi que ses fonctions à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur et à la tête de la ville de Dakar, où il a mené des actions. Il a estimé que ce parcours fait de lui un acteur qui pèse dans le jeu politique.
Mamadou Sow a toutefois averti que l'unité de l'opposition ne se résume pas à rassembler des figures politiques et reste confrontée aux enjeux de leadership. « La question centrale, c'est la question du leadership. Et ça, c'est vraiment un problème que les partis politiques ont toujours à régler », a affirmé Mamadou Sow. Il a ajouté que la mise en place d'une alternative crédible demande aux forces politiques de dépasser ces difficultés pour prendre en charge les préoccupations des populations.
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