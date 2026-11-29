Barthélémy Dias a relancé le débat sur le leadership au sein de l'opposition sénégalaise avec son appel au rassemblement, un sujet récurrent dans les tentatives de coalition. Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite, a souligné cette réalité lors de sa participation à l’émission « Remue Ménage » ce dimanche 29 novembre 2026.



Interrogé sur la légitimité de Barthélémy Dias à fédérer les forces de l'opposition, il a indiqué que la légitimité se construit sur le terrain, tout en mettant en avant le parcours de l'ancien maire de Dakar. « Barthélémy aussi, quoi qu'on dise, est un personnage central qui a aussi joué un rôle aussi dans les luttes. Il a participé effectivement aux différentes luttes qui se sont menées dans le pays », a déclaré Mamadou Sow. L'intervenant a rappelé les étapes de la carrière de l'homme politique, citant son mandat de député à l'Assemblée nationale ainsi que ses fonctions à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur et à la tête de la ville de Dakar, où il a mené des actions. Il a estimé que ce parcours fait de lui un acteur qui pèse dans le jeu politique.



Mamadou Sow a toutefois averti que l'unité de l'opposition ne se résume pas à rassembler des figures politiques et reste confrontée aux enjeux de leadership. « La question centrale, c'est la question du leadership. Et ça, c'est vraiment un problème que les partis politiques ont toujours à régler », a affirmé Mamadou Sow. Il a ajouté que la mise en place d'une alternative crédible demande aux forces politiques de dépasser ces difficultés pour prendre en charge les préoccupations des populations.