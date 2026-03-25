Code des sports : La ministre Khady Diène Gaye face aux députés le 13 avril

Le projet de loi portant nouveau Code des sports sera soumis à l’examen de l’Assemblée nationale du Sénégal le 13 avril prochain pour son adoption en séance plénière. Ce texte législatif majeur, qui sera défendu par la ministre des Sports Khady Diène Gaye, vise à moderniser l'encadrement du secteur, à renforcer sa gouvernance et à accompagner la professionnalisation des activités sportives à l'échelle nationale.





En amont de cette étape décisive, les députés de la commission Éducation, Jeunesse et Sports se réuniront le 9 avril pour une étude détaillée du document. Cette phase préalable permettra aux parlementaires d’examiner les dispositions techniques et de formuler d'éventuelles observations avant le vote final. Une fois adopté, ce nouveau cadre juridique deviendra la référence pour l’organisation et le développement du sport au Sénégal.

