Collecte de fonds à Dakar Arena : Ousmane Sonko lance un défi à Bougane Guèye Dany

Le stade Dakar Arena a accueilli ce samedi un giga meeting de collecte de fonds organisé par le parti Pastef, en préparation de la campagne électorale qui débutera le 27 octobre. Lors de cet événement, Sonko a révélé que la cagnotte pour les législatives du 17 novembre 2024 s’élève à 500 millions FCFA. Le leader de Pastef en a également profité pour tacler Bougane Guèye Dany, leader du mouvement Gueum Sa Bopp.



« Ce que nous avons réalisé aujourd'hui, c’est du patriotisme. Nous n'avons pas utilisé les moyens de l'État pour financer notre campagne, car nous avons la capacité de nous financer nous-mêmes. Ce modèle de financement innovant est ce qu'on appelle un « patriot bond », a déclaré Ousmane Sonko.



Il a salué l'engagement des Sénégalais, affirmant que « les citoyens n’ont pas hésité à débourser leur argent pour une cause utile. On vient de m’annoncer que les premières estimations s’élèvent à environ 500 millions de FCFA, et les rentrées d’argent continuent d'affluer », a annoncé le leader de Pastef.



Ousmane Sonko a aussi ironisé sur Bougane Guèye Dany, en disant : « Il (Bougane) est en train de m’imiter, tout ce que je fais, il ne manque jamais de le reproduire. J’ai levé 500 millions FCFA, qu’il fasse de même, ou s’il ne peut pas, qu’il s’efforce de rassembler au minimum 50 mille FCFA ».