Des investisseurs turcs envisagent plus de 5 400 milliards de francs CFA pour l’énergie au Sénégal

Des investisseurs privés turcs projettent de financer au Sénégal des projets dans le secteur de l’énergie pour un montant estimé à près de 5 400 milliards de francs CFA(9 milliards de dollars), a indiqué l’ambassadeur du Sénégal en Turquie, Moustapha Sokhna Diop.



« On parle de plusieurs milliards de francs CFA d’investissements attendus du secteur privé turc. Pour le seul secteur de l’énergie, on parle de près de 5 400 milliards de francs CFA, sans compter les investissements dans l’agriculture, la construction et le développement industriel », a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Cette rencontre, organisée par l’Association des hommes d’affaires privés de Turquie, le Conseil des relations économiques étrangères (DEIK) et l’APIX, a réuni 300 opérateurs économiques, dont 50 venus du Sénégal. En marge de ce forum, plusieurs dirigeants de grandes entreprises turques ont été reçus par le Premier ministre Ousmane Sonko, en visite officielle de cinq jours en Turquie à l’invitation du président Recep Tayyip Erdogan. Ils lui ont présenté des propositions d’investissements dans divers secteurs, notamment l’agriculture, l’automobile et l’armement.



« Nous avons eu beaucoup de propositions d’investissement sous forme de partenariats public-privé ou d’investissements directs, dans des projets structurants qui ne vont pas alourdir davantage le fardeau de la dette du Sénégal », a précisé Moustapha Sokhna Diop.



Selon le diplomate, les investisseurs turcs devraient être reçus prochainement à Dakar par les ministres compétents pour approfondir les discussions et permettre à la partie sénégalaise d’examiner en détail les projets envisagés.