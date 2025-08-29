Réseau social
Collectif des ex-détenus politiques se démarque de Pape Ousmane Seck et met en garde contre toute tentative de division
Le Collectif des ex-détenus politiques et victimes des événements de 2021-2024 a pris ses distances avec l’acte posé par Pa Ousmane Seck, qui a interrompu la conférence de presse organisée ce vendredi par certaines victimes de la répression sous l’ancien régime. Dans son communiqué exploité par PressAfrik,  le Collectif a tenu à se « désolidariser catégoriquement  de ce comportement jugé inopportun. »
 
« Notre combat est avant tout celui de la dignité, de la justice et de la vérité. En aucun cas, il ne saurait être entaché par des comportements impulsifs ou contraires à l’esprit de responsabilité qui doit guider chacune de nos actions », a précisé l’organisation. Pour les ex-détenus politiques, cet incident est « regrettable à plus d’un titre » car il ne reflète « ni nos valeurs ni nos principes ». Le Collectif estime qu’un tel acte risque surtout de détourner l’opinion publique de l’essentiel, à savoir la quête de justice pour l’ensemble des victimes de la répression.
 
Face à cette situation, l’organisation appelle ses membres et sympathisants à « la retenue, au calme et à la discipline ». Elle rappelle que les enjeux du combat mené exigent « sang-froid, cohésion et stratégie », et non des actions isolées pouvant nuire à la crédibilité du mouvement. « Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette attitude, et réaffirmons notre engagement à mener ce combat avec sérénité, intelligence et sens des responsabilités, jusqu’à ce que justice soit rendue », poursuit le communiqué.
 
Le Collectif des ex-détenus politiques insiste sur la nécessité de rester concentré sur l’objectif de réparation et de vérité. Il met en garde « contre toute tentative de division ou d’instrumentalisation qui affaiblirait les efforts entrepris depuis plusieurs années pour faire reconnaître les droits des victimes. » L’organisation affirme qu’elle « restera vigilante » dans les prochaines étapes de ce combat, qu’elle souhaite inscrire dans le cadre de la responsabilité, de la cohésion et du respect des principes démocratiques.
Ndeye Fatou Touré

Vendredi 29 Août 2025 - 18:24


