Collision maritime à Nouadhibou : cinq (05) mauritaniens portés disparus et 7 blessés

Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours, avec la participation des garde-côtes mauritaniens, appuyés par un hélicoptère de surveillance et des vedettes rapides. Les autorités mauritaniennes ont confirmé que les recherches se poursuivent pour localiser les cinq marins disparus, bien que les conditions météorologiques difficiles prévues dans la région au moment de la collision puissent compliquer les efforts.



Une enquête administrative et sécuritaire a été lancée par les autorités locales pour déterminer les circonstances et les causes exactes de la collision. Les conditions météorologiques au moment de l'accident sont considérées comme un facteur possible, mais l'enquête examinera également d'autres éléments tels que les erreurs de navigation, les défaillances techniques ou le non-respect des protocoles de sécurité maritime.

Une collision maritime entre un navire mauritanien et un navire russe s'est produite au large de Nouadhibou, en Mauritanie. Selon les informations disponibles, le navire mauritanien avait 25 marins à son bord. À la suite de la collision, 5 marins mauritaniens sont portés disparus, dont le capitaine du navire. Vingt marins ont été sauvés, parmi lesquels 7 ont été blessés et ont été transférés à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux.