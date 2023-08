Colobane : une dalle s’effondre sur une famille, 2 personnes blessées

La dalle d'un bâtiment s'est effondrée dimanche 27 août aux alentours de 16h30, à la rue 39X50 dans la commune de Fass Gueule-Tapée Colobane. Le drame a touché une famille en plein déjeuner. Deux personnes, A. Diallo et son épouse M. Diallo, blessés, toutefois leur état n’est pas grave, confie Rewmi Quotidien.



Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux, rejoints par le commissaire de la Médina et le sous-préfet de Dakar Plateau. Les autorités se sont mobilisées rapidement pour apporter secours et assistance à la famille éprouvée. Les blessés ont été rapidement transportés à l'hôpital Abass Ndao pour y recevoir les soins nécessaires.



Par mesure de précaution, le sous-préfet a pris la décision d'évacuer la maison.



Cet incident n'est malheureusement pas isolé. Récemment des effondrements similaires, ont été noté dont celui d'un immeuble à Rufisque ayant causé plusieurs décès.