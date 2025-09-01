Réseau social
Colonie de vacances au Maroc des pupilles de la Nation : Air Sénégal transporteur officiel
Un groupe d'enfants bénéficiaires du programme "pupilles de la Nation" s'envolera prochainement pour une colonie de vacances au Maroc à bord d'un vol de la compagnie aérienne nationale, Air Sénégal.

Une cérémonie officielle de départ est prévue pour marquer cet événement. Elle se tiendra « le mardi 2 septembre à partir de 18h30 » dans la « salle d’embarquement du Terminal Hajj de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass », précise un communiqué de la compagnie aérienne parvenu à PressAfrik.

Ce voyage s'inscrit dans le cadre d'une initiative sociale en faveur des pupilles de la Nation, dont Air Sénégal est le transporteur officiel.
Aminata Diouf

Lundi 1 Septembre 2025 - 11:16


