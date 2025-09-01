Colonie de vacances au Maroc des pupilles de la Nation : Air Sénégal transporteur officiel

Un groupe d'enfants bénéficiaires du programme "pupilles de la Nation" s'envolera prochainement pour une colonie de vacances au Maroc à bord d'un vol de la compagnie aérienne nationale, Air Sénégal.
Une cérémonie officielle de départ est prévue pour marquer cet événement. Elle se tiendra « le mardi 2 septembre à partir de 18h30 » dans la « salle d’embarquement du Terminal Hajj de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass », précise un communiqué de la compagnie aérienne parvenu à PressAfrik.
Ce voyage s'inscrit dans le cadre d'une initiative sociale en faveur des pupilles de la Nation, dont Air Sénégal est le transporteur officiel.
Une cérémonie officielle de départ est prévue pour marquer cet événement. Elle se tiendra « le mardi 2 septembre à partir de 18h30 » dans la « salle d’embarquement du Terminal Hajj de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass », précise un communiqué de la compagnie aérienne parvenu à PressAfrik.
Ce voyage s'inscrit dans le cadre d'une initiative sociale en faveur des pupilles de la Nation, dont Air Sénégal est le transporteur officiel.
Autres articles
-
Braquage à Richard-Toll : l’usine Dolima visitée par un commando armé
-
Audition à la Sr : le responsable du MFDC de Mangoukoro se rétracte et sollicite la clémence
-
🔴 En Direct | PressKafé : Gamou 2025 - Diomaye à Tivaouane, Sonko à Kaolack et El Malick à ...
-
Pharmacopée traditionnelle : vers l’adoption de deux arrêtés pour encadrer ce secteur
-
Kafountine : 17 candidats à l’émigration interpellés par la gendarmerie