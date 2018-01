Combat Modou Lo-Lac 2 : Quand Bécaye et ses co-présentateurs deviennent la risée de Twitter

Legend la photo pic.twitter.com/pJHzfxvKhj — Maam Jaara Kane 🇸🇳 (@KaneBousso) 28 janvier 2018

Comité d'accueil d'Emmanuel Macron https://t.co/VRbgFWJJ4s — Şαɳƙα Ѧχεɭɾσɗ 🇸🇳 (@BadProsper) 28 janvier 2018

Pour accueillir @EmmanuelMacron la semaine prochaine, nul besoin de se fatiguer. On masque le logo @Edkoil et le tour sera joué. #kebetu #ModouLoLac2 pic.twitter.com/9kXXc1J7Fk — Papa Ismaila Dieng (@aliamsi) 28 janvier 2018

Bécaye Mbaye et ses deux co-présentateurs ont arboré de grands boubous en Bazin flanqués du logo du sponsor du combat de lutte Modou Lo-Lac De Guiers 2. Des choix vestimentaires qui n'ont pas échappé à l'inspiration débordante des internautes sénégalais... sur le Réseau social Twitter L'experte en Communication digitale Mame Jaara Kane ouvre le ballet des railleries en demandant à ses camarades de la twittosphère de légender la photo :"BadProsper" réagit en premier lieu et fait le rapprochement avec les couleurs du drapeau français. L'alignement des présentateurs de la 2STV sur le plateau, en direct du stade Léopold Sédar Senghor, prête une connotation aussi ironique que véridique à sa blague...Le blogueur Pape Ismaila Dieng puise dans la même source d'inspiration que BadProsper et conseil aux autorités de se saisir de l'opportunité pour réserver un ble accueil au Président français..."Aladji Ditakh" préfère adopter la mode "calembour" pour fustiger les tenues trois présentateurs. Le jeu de mots est tout simplement sublime...