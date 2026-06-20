Air Sénégal : le projet d’acquisition des boeing 737 MAX sur les rails, les pilotes en formation

À l'issue de l'audience accordée vendredi par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à une délégation de Boeing conduite par Anbessie Yitbarek, vice-président Commercial Sales, Air Sénégal SA s'est félicitée des avancées significatives de son projet stratégique d'acquisition d'avions Boeing 737 MAX.



Dans un communiqué, la compagnie nationale indique que cette rencontre a permis de réaffirmer la vision de l’État du Sénégal en faveur du développement durable de la compagnie nationale et du renforcement de son positionnement comme acteur majeur du transport aérien en Afrique de l’Ouest.



Dans le cadre de ce programme, les pilotes destinés à exploiter les futurs appareils ont déjà entamé leur formation depuis un mois. Ceci marque une étape importante dans la préparation opérationnelle à l’entrée en service de la nouvelle flotte, renseigne la source.



Le projet de modernisation vise à renforcer la souveraineté opérationnelle d’Air Sénégal SA, réduire sa dépendance aux solutions de location et améliorer durablement sa compétitivité. La stratégie retenue prévoit une consolidation du réseau régional avant une expansion maîtrisée vers les marchés de la diaspora et du tourisme en Europe et au Moyen-Orient.



L’acquisition des Boeing 737 MAX permettra à la compagnie de disposer d’une flotte moderne, performante et économe en carburant, contribuant ainsi à l’amélioration de la rentabilité des opérations et à l’augmentation des capacités de desserte.



Les discussions avec Boeing ont abouti à des conditions avantageuses, incluant un accompagnement financier pour l’entrée en service des appareils ainsi qu’un programme de soutien à la formation, à la maintenance et à la logistique.



Air Sénégal SA, par la voix de son directeur général Tidiane Ndiaye, ayant pris part à cette rencontre réaffirme son engagement à conduire ce programme avec « rigueur et responsabilité afin de garantir la pérennité de la compagnie nationale et de contribuer au développement économique et au rayonnement international du Sénégal ».