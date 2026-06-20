Mondial-2026: Team USA se qualifie, la Seleçao élimine Haïti, l'Iran et l'Algérie protestent auprès de la Fifa

Au lendemain de la qualification du Mexique, les Etats-Unis, coorganisateurs du Mondial-2026, ont à leur tour validé vendredi leur billet pour les 16es de finale, tandis que la sélection haïtienne, battue 3-0 par le Brésil, est la première à prendre la porte.



Dans l'autre rencontre du groupe C, le Maroc s'est relancé après son nul initial contre la Seleçao en s'imposant contre l'Ecosse 1-0, quelques heures après la confirmation du renvoi en procès pour viol de son capitaine Achraf Hakimi, qui a essuyé des sifflets du public pendant le match.



. Team USA rejoint le Mexique



La Coupe du monde sourit à ses organisateurs: Après le Mexique, les Etats-Unis ont décroché lundi leur sésame pour la phase à élimination directe, grâce à leur victoire face à l'Australie (2-0) à Seattle, leur deuxième en autant de matches.



Team USA pourrait même accrocher en soirée la première place du groupe D, si dans l'autre rencontre du jour, la Turquie perd ou fait match nul contre le Paraguay à San Francisco.



Comme lors de leur première rencontre dans ce Mondial à domicile, les hommes de Mauricio Pochettino - privés cette fois de leur joueur vedette Christian Pulisic, blessé - ont rapidement ouvert le score sur un but contre son camp du défenseur australien Cameron Burgess (11e), avant de creuser l'écart grâce à Alex Freeman (43e).



"C'était encore un match fantastique. Nous l'avons emporté face à une équipe très forte", a déclaré le sélectionneur argentin, ovationné à la fin du match par les supporters de Team USA.



Ils étaient nombreux en rouge et blanc à la fois dans le Lumen Field de Seattle, comme dans les bars autour et les rues voisines, à scander "USA! USA!". L'engouement pour la sélection commence à prendre au pays du football américain, et c'est particulièrement vrai à Seattle, bastion du "soccer".



. Le Brésil élimine Haïti, le Maroc se relance



Six jours après leur match nul, Brésil et Maroc, les deux poids lourds du groupe C, ont obtenu leur première victoire dans cette Coupe du monde, qui leur permet de faire un grand pas vers les seizièmes de finale.



Peu emballante face aux Lions de l'Atlas, la Seleçao, en quête d'une sixième étoile, n'a pas eu à forcer son talent pour battre à Philadelphie une sélection haïtienne beaucoup trop juste, grâce à un doublé de Matheus Cunha (23e, 36e) et Vinicius Jr (45e+3).



Haïti est la première équipe éliminée de ce Mondial. Les hommes du sélectionneur français Sébastien Mignié, de retour 52 ans après leur première participation à une Coupe du monde en 1974 -où ils avaient perdu leurs trois rencontres-, on essuyé vendredi leur seconde défaite, après celle contre l'Ecosse (1-0) et sont désormais assurés de terminer dernier de leur poule.



L'autre rencontre du groupe C a été télescopée par l'actualité judiciaire française, et une décision de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé le renvoi en procès pour viol du capitaine des Lions de l'Atlas, quelques heures avant le coup d'envoi.



La plaignante, par la voix de son avocate, a vu dans cette décision une "victoire judiciaire". Le latéral du PSG, qui nie les faits, a assuré sur X attendre ce procès avec "impatience" pour "enfin" pouvoir parler.

"Il est très serein", a affirmé son sélectionneur Mohamed Ouabhi. "Il voulait faire un gros match, il a fait un gros match".



Chacune de ses prises de balle a néanmoins été accompagnée par les sifflets d'une partie du public, qui n'ont cependant pas paru le perturber. Le Maroc a pu de nouveau compter sur l'efficacité d'Ismael Saibari, déjà buteur contre le Brésil, pour dominer l'Ecosse (1-0).



. L'Iran proteste auprès de la Fifa



La Fédération iranienne de football a annoncé son intention de faire un recours auprès de la Fifa en raison des "restrictions" qui sont "imposées" à son équipe, l'empêchant selon elle d'aborder sereinement son prochain match contre la Belgique, dimanche à Los Angeles.



La Team Melli se plaint de n'être autorisée à arriver aux Etats-Unis "qu'un jour avant le match", au lieu de deux comme elle le souhaitait au départ. Un traitement qui est un "épisode sombre" dans l'histoire du football, selon le secrétaire général de la fédération, Hedayat Mombeyni.



. L'Algérie aussi...



La Fédération algérienne (FAF) y est elle aussi allé de son recours auprès de la Fifa, mais pour dénoncer, elle, l'"injustice arbitrale" qu'elle aurait subie lors de la défaite, mardi à Kansas City, face à l'Argentine de Leo Messi.



En cause, un arbitrage trop clément vis-à-vis de l'octuple Ballon d'Or, auteur d'un mauvais geste non sanctionné, qui a ce soir-là égalé le record du nombre de buts inscrits en Coupe du monde, jusque-là détenu seul par l'Allemand Miroslav Klose avec 16 réalisations.





Avec AFP

