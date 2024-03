Comex : Pape Thiaw nommé adjoint de Cissé, Souleymane Diallo hérite de la sélection locale

Outre la reconduction du sélectionneur Aliou Cissé, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de Football (Comex), qui s'est réuni jusque tard dans la nuit de jeudi, a constitué différents attelages des sélections nationales.



C'était dans l'air du temps, Pape Bouna Thiaw, anciennement entraineur de la sélection locale, vainqueure du dernier CHAN, est officialisé adjoint du sélectionneur de l'équipe nationale A, Aliou Cissé. Lui qui, depuis une certaine période, semble trouver ses marques dans l'environnement proche de la sélection fanion. Il va désormais assister Aliou Cissé dans ses fonctions.



« Le Comité exécutif salue l'engagement des joueurs et de l'encadrement technique. Malgré l'élimination du Sénégal par le futur vainqueur de la compétition, des progrès ont été notés dans l'organisation et la participation », renseigne dans « Stades », Seydou Sané.



Qui rappelle que : « les rapports du technicien, du directeur tech- nique et autres, ont fait l'objet d'une analyse approfondie avant que le Comité ne prenne des décisions. A savoir renouveler la confiance à son sélectionneur en vue de l'atteinte des objectifs futurs, la qualification à la CAN 2025 et éventuellement à la prochaine Coupe du monde, conformément à la vision de la Fédération ».



D’après le quotidien sportif, les compétitions locales ont été passées au filtre des membres du Comex. Le championnat professionnel et la Coupe du Sénégal, deux tournois majeurs qui ont accusé des arrêts du fait des troubles politiques. « Le championnat a été arrêté suite aux troubles intervenus dans le pays. Mais on s'attèlera à rester dans les délais afin de déterminer les représentants sénégalais dans les compétitions africaines », espère le président du Casa Sports.



Souleymane Diallo hérite de la sélection locale



Quant aux deux matchs amicaux devant se disputer en France, à Amiens, il dicte les raisons du choix : « D’ailleurs, si on a choisi de jouer en France, à Amiens, les deux matchs amicaux des dates FIFA, face au Bénin et au Gabon, c'est que c'est à moindre coût pour la Fédération, car la quasi-totalité des joueurs évoluent en Europe. Mais aussi, les élections à venir nous empêchent de tenir de tels évènements dans le pays, à cette période », renseigne le préposé à la restitution de la réunion.



Si l'interminable réunion a accouché de mesures phares, les attelages des autres sélections y ont tenu une place importante. Orpheline désormais de Pape Thiaw, qui a migré vers une station plus douillette, la sélection locale a vu Souleymane Diallo hériter du strapontin. Il sera assisté de Joseph Senghor et de Cheikh Gueye, rapporte « Stades ».



Sélection locale

Entraineur : Souleymane Diallo ; adjoints : Joseph Senghor et Cheikh Guèye



Sélection U20

Entraineur : Serigne Saliou Dia ; adjoint : Ansoumana Diadhiou



Sélection U17

Entraineur : Pape Ibrahima Faye ; adjoints : Lamine Diagne et Moussa Diatta



Sélection U15

Entraineur : Lat Faye ; adjoints : Malick Seydi et Momar Mbengue