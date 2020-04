Comité de suivi des opérations du Force covid19: les membres sont convoqués en réunion jeudi

Le Général Français Ndiaye passe l’acte jeudi prochain. Il va commencer à dérouler sa feuille de route. Les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force covid19 qu’il dirige sont convoqués en réunion de travail jeudi 30 avril à 10 heures au 10e étage du Building administratif Mamadou Dia.



La rencontre était prévue pour mercredi avant d’être reporté au lendemain, selon L’Observateur. Six points sont inscrits à l’ordre du jour. Dans la lettre, de convocation destinée aux membres de comité, il est prévu entre autres points à examiner la présentation des membres du comité, le point de la situation du covid19, la présentation d’un avant-projet de composition et d’organigramme, la présentation d’un avant-projet de règlement intérieur, la présentation d’un projet de plateforme numérique de suivi-évaluation et des questions diverses /contribution.