Arsenal renverse Chelsea (2-1) dans le derby londonien et conserve son sans-faute en Premier League

Arsenal a remporté une victoire de caractère face à Chelsea (2-1) ce dimanche à domicile lors de la 3ᵉ journée de Premier League. Ce succès permet aux joueurs de Mikel Arteta de poursuivre leur début de saison parfait avec neuf points pris en trois rencontres, partageant ainsi la première place du classement avec Manchester City.



Les Blues de Chelsea ont pourtant ouvert le score dès la 2ᵉ minute de jeu grâce à une réalisation de Morgan Rogers après un mauvais dégagement de la défense des Gunners. Arsenal a rétabli l'équilibre à la 25ᵉ minute sur une frappe rasant le poteau signée Kai Havertz. Au retour des vestiaires, le capitaine Martin Odegaard a inscrit le but de la victoire à la 50ᵉ minute sur un service du Grec Christos Tzolis, concrétisant la domination des locaux malgré une fin de match sous pression.