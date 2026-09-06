Le FC Barcelone écrase Valence (0-5) et s'empare de la tête de la Liga après le faux pas du Real Madrid

Le FC Barcelone s'est imposé largement sur la pelouse de Valence (0-5) pour prendre seul les commandes du championnat espagnol. Les Catalans ont profité de la défaite concédée plus tôt par le Real Madrid face au Betis Séville (1-0) pour reléguer leur rival madrilène à trois points au classement.
L'attaquant Lamine Yamal a ouvert le score dès la 6e minute de jeu avant que Fermín López ne double la mise à la 22e minute. Au retour des vestiaires, Raphinha a inscrit le troisième but catalan à la 50e minute sur un service de Fermín López, suivi par une réalisation de Pedri à la 79e minute. Lamine Yamal a parachevé le succès barcelonais en s'offrant un doublé dans le temps additionnel.
L'attaquant Lamine Yamal a ouvert le score dès la 6e minute de jeu avant que Fermín López ne double la mise à la 22e minute. Au retour des vestiaires, Raphinha a inscrit le troisième but catalan à la 50e minute sur un service de Fermín López, suivi par une réalisation de Pedri à la 79e minute. Lamine Yamal a parachevé le succès barcelonais en s'offrant un doublé dans le temps additionnel.
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