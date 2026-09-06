Affaire des vidéos offensantes à Touba : le TikTokeur « Leukh Leukh » libéré sous convocation, deux autres influenceurs maintenus en garde à vue

Le TikTokeur « Leukh Leukh » a été libéré ce dimanche vers 18h40 à l'issue de son interrogatoire dans les locaux de la Brigade de recherches (BR) de la gendarmerie de Touba, selon Seneweb. L'influenceur avait déféré plus tôt dans la journée à une convocation des enquêteurs. Il demeure toutefois sous la disposition de la gendarmerie et devra se présenter à nouveau devant les gendarmes de la compagnie de Touba.



Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte à la suite d'une plainte déposée par des membres de la famille du khalife général des mourides, dont Serigne Abdou Lahad Mbacké. Les poursuites visent plusieurs créateurs de contenu accusés d'avoir tenu des propos discourtois et offensants à l'encontre de Serigne Sidy Mbacké, après que ce dernier a reçu à son domicile la visite controversée de Sokhna Aïda Diallo. Les investigations ont déjà conduit à l'arrestation de deux autres mis en cause en 72 heures, Oumar Café Diagne alias « Oumar Wass » et Serigne Saliou Mbaye dit « Khelcom », tous deux maintenus en garde à vue.