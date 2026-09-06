Allemagne: le parti d'extrême droite AfD en tête en Saxe-Anhalt, selon les premières estimations

Large victoire du parti d'extrême droite AfD dans les élections régionales en Saxe-Anhalt avec près de 44 % de votes, selon les projections de la ZDF, l'audiovisuel public allemand.



Ulrich Siegmund, tête de liste du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), accompagné des coprésidents du parti Alice Weidel et Tino Chrupalla, réagit après la fermeture des bureaux de vote, le jour des élections régionales en Saxe-Anhalt, à Magdebourg (Allemagne), le 6 septembre 2026.

Ulrich Siegmund, tête de liste du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), accompagné des coprésidents du parti Alice Weidel et Tino Chrupalla, réagit après la fermeture des bureaux de vote, le jour des élections régionales en Saxe-Anhalt, à Magdebourg (Allemagne), le 6 septembre 2026. © Fabrizio Bensch / REUTERS



C'est une victoire historique de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD). La chaîne publique ZDF, qui est projetée lors de la soirée électorale de la CDU, donne 44 % pour le parti d'extrême droite, auquel il manquerait un siège pour atteindre la majorité absolue. Les choses devront encore s'éclaircir durant la soirée, rapporte notre envoyé spécial à Magdebourg, Pascal Thibaut. En tout cas, le parti Alternative pour l'Allemagne n'avait jamais atteint un score aussi important lors des élections régionales en Allemagne, et donc il est vraiment aux portes du pouvoir.



Le parti allemand d'extrême droite AfD a « écrit l'Histoire » après sa nette victoire dimanche aux élections de Saxe-Anhalt, a assuré Ulrich Siegmund, chef régional de l'AfD. « Nous avons besoin d'un changement politique fondamental dans ce pays, avec une politique qui s'occupe enfin à nouveau de nos propres intérêts, de notre propre pays », a-t-il déclaré auprès de l'audiovisuel public ARD après l'annonce des premières estimations.



Devant le Parlement régional, place de la Cathédrale, la consternation domine parmi les opposants à l'AFD qui se sont réunis, décrit notre envoyée spéciale à Magdebourg, Murielle Paradon. Ça a été un choc pour les personnes présentes lorsqu'elles ont appris les résultats en regardant leur téléphone portable. Certains étaient émus aux larmes ou en colère. « Comment en est-on arrivé là ? », se demandent certains. D'autres essaient de se consoler en constatant que pour l'instant, l'AFD n'a pas la majorité absolue au Parlement régional.



Des intervenants se sont succédé à une tribune face au parlement local pour scander des slogans appelant pour certains à des manifestations dans l'Assemblée. Il y a des mouvements politiques, syndicaux, mais surtout de simples citoyens dont certains ne sont pas de Saxe-Anhalt et viennent d'autres régions en soutien. Ils sont très inquiets que l'AFD puisse remporter d'autres scrutins ailleurs en Allemagne.



Défaite pour la CDU



Pour le parti du chancelier Friedrich Merz, la CDU, c'est une défaite historique. Le parti fait moins de 20 % alors que lors de la dernière élection, il atteignait 37 %. Donc c'est une défaite historique qui aura sans doute aussi des conséquences au niveau national, alors que le chancelier Merz était déjà très impopulaire.



On s'achemine également vers une participation record qui sans doute est due à l'enjeu de ces élections et ce qui a contribué à ce que des abstentionnistes des dernières élections se mobilisent. La question qui va se poser d'ici la fin de la soirée, c'est de savoir si l'AfD seule obtiendra une majorité absolue en sièges au Parlement et pourra gouverner seule ceux de Saxe-Anhalt.



L'extrême droite allemande espère diriger la Saxe-Anhalt, cette région d'ex-RDA, ce qui serait inédit dans l'Allemagne d'après-guerre. La portée de cette élection dépasse le cadre régional en raison du soutien croissant dont jouit ‌l'AfD au niveau national depuis sa création en 2013. Pour l'AfD, le scrutin de ce dimanche est une étape décisive vers son ambition nationale, remporter les prochaines élections fédérales ⁠allemandes en 2029.