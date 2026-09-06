Santé : And Gueusseum annonce une grève totale de 48 heures sans service minimum les 17 et 18 septembre 2026

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum durcit son mouvement de protestation face au gouvernement en publiant son 15ᵉ plan d’actions ce samedi 5 septembre 2026. L’organisation syndicale annonce une grève totale de 48 heures sur l’ensemble du territoire national pour les jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2026. Ce débrayage sera marqué par l’absence de prise en charge des urgences et le non-respect du service minimum dans les structures de santé et d’action sociale.



Le Directoire national de l'alliance maintient également la rétention des données sanitaires et sociales ainsi que le boycott du Programme national de tuberculose (PNT) hors des établissements. Des assemblées générales et des points de presse régionaux précéderont l'arrêt de travail pour mobiliser les bases. Les dirigeants syndicaux ont fixé au samedi 19 septembre 2026 l'évaluation de ces mesures, exigeant la satisfaction intégrale de leurs revendications salariales et statutaires.