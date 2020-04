Comité de suivi du fonds Force Covid-19: Habib Sy, Yacine Fall, Toussaint Manga proposés par l’opposition

Les membres qui vont accompagner le général François Ndiaye dans le Comité de suivi du fond Force Covid-19 seront connus très prochainement. Selon le principe de parité, Habib Sy et Yacine Fall ont été proposés pour le compte de l’opposition et Oumar Diop, en attendant la validation, pour la société civile.



Du côté du Groupe parlementaire « Libéral et Démocrate », Me Abdoulaye Wade a porté son choix sur Toussaint Manga.



Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information, une partie de la société civile ne sera pas du Comité. Il s’agit de Moundiaye Cissé de l’Ong 3D, de Valdiodio Ndiaye, ect. Des sources du journal ont renseigné que « du côté de la société civile, c'est de larges consultations qui sont en train de se faire ».



Avant de souligner que M. Cissé et M. Ndiaye, bien que leurs noms ont été proposés, auraient dit qu’ils ne sont pas intéressés.



Celui proposé par une partie de la société, c’est Oumar Diop, un membre de la fédération des personnes vivant avec un handicap, en attendant la validation.