Comité directeur Pds : Babacar Gaye annonce sa démission sur Facebook

Plus aucun doute. Il y a bien un vent de crise qui secoue le Parti démocratique sénégalais. Le porte-parole Babacar vient poster sur son mur Facebook l'annonce de sa démission de la Commission nationale chargée de la Vente des cartes et du Renouvellement des Structures du Pds ainsi que de la Délégation de la Tournée nationale. Babacar Gaye explique sa démission par une "convenance personnelle"Pour rappel, lors de la réunion du Comité directeur de mardi dernier, Babacar Gaye a eu de chauds échanges avec le coordonnateur du Pds, Oumar Sarr , à qui il reprochait de manquer de stratégie de lutte contre "le projet de Macky Sall d'empêcher la candidature de Karim Wade".Toutefois, Babacar Gaye a précisé, après sa publication, qu'il reste membre et porte-parole du Pds...